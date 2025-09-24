Государственная программа доступной ипотеки «єОселя» достигла нового важного этапа — уже выдано более 20 000 кредитов (20 024) на общую сумму почти 35 млрд грн (33,615 млрд грн). Об этом сообщает «Укрфинжилье».
«єОселя»: уже выдано более 20 тысяч кредитов по программе
Кто пользовался программой?
- 10 124 военный и силовик (51%)
- 5 142 другие граждане, не владеющие жильем (26%)
- 1 528 медиков (8%)
- 1 490 педагогов (7%)
- 870 внутренне перемещенных лиц (4%)
- 468 ветеранов (2%)
- 402 ученых (2%)
Средний возраст заемщика — 35 лет
- 26−35 лет — 8 599 человек (44,2%)
- 36−45 лет — 6 532 человека (33,6%)
- 18−25 лет — 1 747 человек (9%)
Какую недвижимость выбирают?
Средняя площадь на одного члена семьи — 29,25 м².
Недвижимость на вторичном рынке — 12 132 сделки
- средняя стоимость жилья — 2,25 млн грн
- средняя цена за м² — 38,8 тыс. грн
- средняя площадь — 55,4 м²
Новостройки, введенные в эксплуатацию — 6 098 сделок
- средняя стоимость жилья — 2,41 млн грн
- средняя цена за м² — 40,2 тыс. грн
- средняя площадь — 60 м²
Жилье на стадии строительства — 1 794 сделки
- средняя стоимость жилья — 2,66 млн грн
- средняя цена за м² — 44,1 тыс. грн
- средняя площадь — 60,2 м²
География программы
- Больше всего было приобретено недвижимости в Киеве и Киевской области (49,4% сделок).
- Киевская область — 5 577 сделок (27,9%)
- Киев — 4 313 сделки (21,5%)
- Львовская область — 1 235 соглашения (6,2%)
- Ивано-Франковская область — 923 соглашения (4,6%)
- Одесская область — 913 сделок (4,6%)
Сегодня в программу вовлечены 10 банков (АБ «Укргазбанк», АО «Ощадбанк», АО КБ «Приватбанк», АО «Сенс банк», АО «Скай банк», АО «Банк Кредит Днепр», АО «Ттаскомбанк», АО «КБ «Глобус», АО «BISBANK», АО
«Радобанк»).
Каждая гривна проинвестирована государством через есел возвращается в бюджет Украины почти тремя гривнами (2,78 грн) налогов и сборов.
Источник: Минфин
