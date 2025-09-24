Multi от Минфин
українська
24 сентября 2025, 17:02 Читати українською

Болгария откажется от транзита российского газа в 2026 году

Болгария разорвет контракты и транзит российского газа в 2026 г., а полностью откажется от транзита в 2028 г. Об этом заявил премьер-министр страны Розен Желязков во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Эxpro.

Болгария разорвет контракты и транзит российского газа в 2026 г., а полностью откажется от транзита в 2028 г.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По его словам, страна уже сегодня полностью обеспечивает свои потребности в газе за счет импорта LNG через терминалы в Греции и Турции. Также Болгария подписала соглашения с США по поставкам LNG по выгодным условиям, что позволяет гарантировать покрытие внутреннего спроса осенью и зимой.

Желязков напомнил, что по завершении действия исключения Е С Болгария больше не перерабатывает российскую нефть на нефтеперерабатывающем заводе Neftochim.

Кроме того, страна подписала меморандум с Университетом Северной Дакоты о сотрудничестве в области исследования редкоземельных металлов, что станет частью стратегии диверсификации энергетики и критических ресурсов.

Премьер также упомянул об Украине, подчеркнув, что возвращение детей с оккупированных территорий должно стать обязательным условием для начала любых формальных мирных переговоров.

Читайте также: До 2027 года Европа окончательно откажется от российского топлива — фон дер Ляен

Напомним

В настоящее время транзит российского газа в Европу через Болгарию осуществляется по газопроводу Турецкий поток (Balkan Stream на болгарской территории). Через этот маршрут ежегодно транспортируется около 15−16 млрд куб. м газа, основными направлениями являются Сербия и Венгрия.

Долгосрочный контракт Болгарии на импорт российского газа истек в 2022 г. после отказа страны платить в рублях, однако транзитные поставки для соседних государств продолжают выполняться.

Источник: Минфин
