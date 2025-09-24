Morgan Stanley запустит торговлю криптовалютами

Один из ведущих инвестиционных банков Уолл-стрит, Morgan Stanley, заключил партнерское соглашение с провайдером криптоинфраструктуры Zerohash, чтобы предоставить клиентам своей брокерской платформы ETrade доступ к торговле криптовалютами. Услуга заработает в первой половине 2026 года, пишет Bloomberg.

Торговля и дальнейшие планы

На начальном этапе клиентам ETrade будет доступна торговля тремя основными криптовалютами: Bitcoin, Ethereum и Solana.

«Базовая технология доказала свою надежность, и инфраструктура на основе блокчейна, очевидно, останется с нами надолго. Клиенты должны иметь доступ к цифровым активам, традиционным активам и криптовалютам в одной экосистеме, к которой они привыкли», — заявил Джед Финн, руководитель отдела управления капиталом Morgan Stanley.

По его словам, предоставление доступа к торговле — это лишь «первая фаза». Следующим шагом банк планирует создать для клиентов полноценное решение. Кроме того, уже в ближайшие недели Morgan Stanley запустит стратегию распределения активов, которая будет включать криптовалюты.

Контекст и инвестиции

Этот шаг Morgan Stanley является еще одним свидетельством того, как крупные банки Уолл-стрит начинают активно выходить на рынок цифровых активов на фоне изменения регуляторной политики после вступления в должность президента Дональда Трампа.

Morgan Stanley также принял участие в новом раунде финансирования Zerohash, который привлек $104 миллиона и поднял оценку стартапа до $1 миллиарда.