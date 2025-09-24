ЕС выделяет 200 миллионов евро на школьные обеды в Украине

Европейский Союз выделяет около 200 млн. евро на обеспечение школьного питания для украинских детей. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Европейский Союз поддерживает Украину. Поэтому я с радостью сообщаю сегодня, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьных обедов», — заявила фон дер Ляйен.

Возвращение детей

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС активно помогает Украине в возвращении детей, незаконно угнанных и депортированных россией. Она заверила, что ЕС не остановится, пока все дети не вернутся домой.

Кроме того, более 10 млн евро будет выделено совместно с ЮНИСЕФ, чтобы помочь возвращенным детям восстановиться и продолжить обучение.

ЕС уже ввел санкции против более 50 человек, причастных к похищению детей. Глава Еврокомиссии отметила, что более 1,5 млн украинских детей находятся на временно оккупированных территориях.