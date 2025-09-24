Multi от Минфин
24 сентября 2025, 15:36

В Киевской области восстановлено 80% поврежденных домов — Кулеба

В Киевской области восстановлено уже на 80% поврежденных российскими ударами зданий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В Киевской области восстановлено уже на 80% поврежденных российскими ударами зданий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Это более 24 тысяч объектов из 30 тысяч поврежденных или разрушенных — жилые дома, школы, больницы и инфраструктура, сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время рабочей поездки в город Ирпень Киевской области.

«Ирпень среди тех городов, где результат особенно ощутим. Из 3860 поврежденных объектов отремонтировано 3111 — это 81%», — отметил он.

«Один из примеров восстановленного жилья — жилой комплекс «Мюнхаузен» на Киевской, 53. До большой войны здесь проживало 390 жителей, среди них — 90 детей. В феврале 2022 года дом пострадал от прямого попадания российского танка: выгорели десятки квартир, были разрушены перекрытия.

Сегодня дом полностью восстановлен. Укреплены конструкции, заменены плиты, обновлен фасад, установлены новые двери и окна. Стоимость работ — более 87 миллионов гривен, профинансированных через UNITED24″, — сообщил Кулеба.

Идет восстановление и на других многоэтажках. До конца года большинство из них будет завершено, пообещал министр.

«Параллельно продолжает действовать программа єВідновлення. В Киевской области почти 16,5 тысяч семей уже получили компенсации на сумму более 2,2 млрд грн. Еще более 4 тысяч семей воспользовались сертификатами на новое жилье или начали строительство собственных домов — людям выплачено более 8 млрд грн», — отмечают в Минразвития.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
