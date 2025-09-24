Multi от Минфин
українська
24 сентября 2025, 14:10

В россии повышают НДС для финансирования войны

Министерство финансов россии предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Министерство финансов россии предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Повышение ставки

Ставку налога повысят с 1 января 2026 года.

В Минфине рф отметили, что «средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности».

Ранее сообщалось, что проект бюджета россии планируют подать в парламент 29 сентября. Его ключевые параметры согласуются с путиным заранее и вряд ли существенно изменятся во время формального рассмотрения в Госдуме.

россия, которая уже четвертый год ведет войну против Украины, в этом году повысила налоги на доходы физических лиц и корпоративные налоги. Однако правительству все равно пришлось втрое увеличить прогноз дефицита федерального бюджета до 1,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) в мае.

По словам анонимного чиновника, которого в этом месяце цитировали государственные СМИ, теперь ожидается, что этот показатель будет превышен. Также под угрозой оказывается и плановый дефицит 0,9% ВВП на 2026 год, заложенный в прошлогоднем бюджетном законе.

Источник: Минфин
Комментарии - 2

Я. ..
Я. ..
24 сентября 2025, 14:53
*** Кацапи, коли вже в них якась ядерна бомба вибухне на їх території
3212242
3212242
24 сентября 2025, 16:05
Значить скоро й у нас. Недолуга влада обожнює копіювати з-за поребрика і вже не раз палилась, як для прикладу «одиночними пікетами».
