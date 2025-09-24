ЕЦБ назвал ориентировочную дату запуска цифрового евро — середина 2029 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ориентируется на середину 2029 года как на возможную дату запуска цифрового евро — цифрового эквивалента наличных денег для ежедневных расчетов. Об этом сообщил член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, пишет Crypto Briefing.

Этапы внедрения

В конце 2023 года проект цифрового евро вошел в так называемую «подготовительную фазу». Этот этап включает:

Техническую разработку платформы.

Создание законодательной базы на уровне ЕС для обеспечения соответствия правилам конфиденциальности и борьбы с отмыванием денег.

Проведение консультаций, по итогам которых окончательный дизайн цифрового евро должен быть определен до 2026 года.

Только после завершения этих этапов и принятия соответствующих политических решений может состояться запуск.

Глобальный контекст

Этот шаг ЕЦБ является частью глобальной тенденции. По состоянию на 2025 год более 130 стран мира исследуют или разрабатывают собственные цифровые валюты центральных банков (CBDC). Наиболее продвинутым является проект Китая: его цифровой юань, запущенный еще в 2020 году, уже обработал транзакций на миллиарды долларов. Это глобальное движение является ответом на постепенное сокращение использования наличных денег и распространение цифровых платежей.