ИИ в «Дие» обрабатывает более 85% обращений граждан — Федоров

Искусственный интеллект (ИИ) в службе поддержки «Дии» значительно повысил эффективность работы, обрабатывая более 85% запросов пользователей. Благодаря этой технологии, граждане получают ответы на свои запросы в считанные секунды. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробности

По словам Федорова, ИИ-консультант уже самостоятельно и правильно отвечает на 85% запросов. Это позволяет предоставлять консультации по более чем 150 государственным услугам без привлечения операторов.

Время ожидания составляет до 5 секунд. Система самостоятельно распознает суть вопроса, а сложные случаи переадресовываются специалистам. ИИ-консультант работает круглосуточно, обработав уже более 350 тысяч диалогов.

Нагрузки на операторов службы поддержки уменьшились на 79%, поскольку они теперь обрабатывают лишь 10−15% уникальных и сложных обращений. Количество ситуаций, когда пользователи не могли дозвониться («операторы заняты»), снизилось почти до нуля.

По словам Федорова, основная цель команды не только улучшить скорость, но и проанализировать причины обращений, чтобы уменьшить их количество в будущем и повысить уровень удовлетворенности пользователей до 90%.