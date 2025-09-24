США и Британия регулируют цифровые активы, Tether планирует привлечь $20 млрд инвестиций: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2025, 12:32 Читати українською

США и Британия регулируют цифровые активы, Tether планирует привлечь $20 млрд инвестиций: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.

США и Великобритания создают общую группу для регулирования цифровых активов

Великобритания и Соединенные Штаты объявили о создании «трансатлантической рабочей группы для рынков будущего». Ее основная цель — усилить сотрудничество в регулировании цифровых активов и развивать рынки капитала. Об этом сообщает Financial Times.

Основные детали и планы:

  • Создание группы: Решение о запуске группы было принято во время встречи министерства финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министра финансов США Скотта Бессента.
  • Рабочая группа сосредоточится на кратко- и среднесрочных вариантах сотрудничества. Она также будет работать над «уменьшением барьеров для британских и американских компаний, привлекающих капитал трансгранично».
  • Состав группы: В ее состав войдут представители министерств финансов обеих стран, а также регуляторы, ответственные за рынки капитала и цифровые активы.
  • Ожидается, что первые рекомендации будут представлены в течение 180 дней.

Этот шаг подчеркивает растущую важность международного сотрудничества в сфере финансовых технологий и регулирования рынка цифровых активов.

Web3-кошелек Rainbow объявил о выпуске токена и планах по поглощению Clanker

Некастодиальный кошелек Rainbow сделал два важных заявления: о запуске собственного токена RNBW и о намерении приобрести криптопроект Clanker.

Rainbow выпустит токен RNBW, выделив на него 4% от общей эмиссии. Эта доля будет составлять около 20% от объема, который будет обращаться на момент запуска.

Кошелек опубликовал предложение о поглощении лаунчпада Clanker. Эта новость была положительно воспринята рынком: цена токена CLANKER мгновенно выросла на 70% (с $28 до $48).

Несмотря на дальнейший откат цены токена CLANKER до $32,57, столь резкий скачок свидетельствует об одобрении сообществом потенциального соглашения.

Читайте также: Инвестиции-2025: от наличных до крипт — какие инструменты выбрать украинцам

Tether планирует привлечь до $20 миллиардов и достичь отметки в $500 миллиардов

Компания Tether, выпускающая крупнейший в мире стейблкоин USDT, ведет переговоры с инвесторами по привлечению от $15 до $20 млрд. Это финансирование может поднять оценку компании до $500 млрд, что поставит ее в один ряд с такими технологическими гигантами, как OpenAI и SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, Tether готова предложить инвесторам около 3% своих акций. Речь идет о выпуске нового капитала, а не о продаже существующих акций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания изучает возможность привлечения средств. Он отметил, что инвестиции будут направлены на расширение стратегии компании не только в сфере стейблкоинов, но и в таких направлениях как искусственный интеллект (ИИ), торговля сырьем, энергетика, коммуникации и медиа.

Переговоры находятся на ранней стадии, потому финальные цифры могут измениться. Консультантом в процессе выступает компания Cantor Fitzgerald.

Это потенциально беспрецедентное соглашение для крипторинка, поскольку оно может значительно повысить статус Tether. Сейчас капитализация USDT составляет свыше $172 млрд, тогда как его ближайший конкурент, USDC от компании Circle имеет объем около $74 млрд.

Цена FTT выросла на 55% из-за поста в аккаунте Сэма Бенкмана-Фрида

Цена токена FTT мгновенно взлетела более чем на 55% после появления нового поста в X на аккаунте бывшего CEO криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Это была первая публикация с марта 2025 года, вызвавшая ажиотаж среди инвесторов.

Однако вскоре выяснилось, что пост написал не сам Бенкман-Фрид, а его друг, ведущий аккаунт от его имени. Это опровержение привело к падению цены токена FTT, и его стоимость составляет около $0,99.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами