США и Британия регулируют цифровые активы, Tether планирует привлечь $20 млрд инвестиций: что нового

США и Великобритания создают общую группу для регулирования цифровых активов

Великобритания и Соединенные Штаты объявили о создании «трансатлантической рабочей группы для рынков будущего». Ее основная цель — усилить сотрудничество в регулировании цифровых активов и развивать рынки капитала. Об этом сообщает Financial Times.

Основные детали и планы:

Создание группы: Решение о запуске группы было принято во время встречи министерства финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министра финансов США Скотта Бессента.

Рабочая группа сосредоточится на кратко- и среднесрочных вариантах сотрудничества. Она также будет работать над «уменьшением барьеров для британских и американских компаний, привлекающих капитал трансгранично».

Состав группы: В ее состав войдут представители министерств финансов обеих стран, а также регуляторы, ответственные за рынки капитала и цифровые активы.

Ожидается, что первые рекомендации будут представлены в течение 180 дней.

Этот шаг подчеркивает растущую важность международного сотрудничества в сфере финансовых технологий и регулирования рынка цифровых активов.

Web3-кошелек Rainbow объявил о выпуске токена и планах по поглощению Clanker

Некастодиальный кошелек Rainbow сделал два важных заявления: о запуске собственного токена RNBW и о намерении приобрести криптопроект Clanker.

Rainbow выпустит токен RNBW, выделив на него 4% от общей эмиссии. Эта доля будет составлять около 20% от объема, который будет обращаться на момент запуска.

Кошелек опубликовал предложение о поглощении лаунчпада Clanker. Эта новость была положительно воспринята рынком: цена токена CLANKER мгновенно выросла на 70% (с $28 до $48).

Несмотря на дальнейший откат цены токена CLANKER до $32,57, столь резкий скачок свидетельствует об одобрении сообществом потенциального соглашения.

Tether планирует привлечь до $20 миллиардов и достичь отметки в $500 миллиардов

Компания Tether, выпускающая крупнейший в мире стейблкоин USDT, ведет переговоры с инвесторами по привлечению от $15 до $20 млрд. Это финансирование может поднять оценку компании до $500 млрд, что поставит ее в один ряд с такими технологическими гигантами, как OpenAI и SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, Tether готова предложить инвесторам около 3% своих акций. Речь идет о выпуске нового капитала, а не о продаже существующих акций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания изучает возможность привлечения средств. Он отметил, что инвестиции будут направлены на расширение стратегии компании не только в сфере стейблкоинов, но и в таких направлениях как искусственный интеллект (ИИ), торговля сырьем, энергетика, коммуникации и медиа.

Переговоры находятся на ранней стадии, потому финальные цифры могут измениться. Консультантом в процессе выступает компания Cantor Fitzgerald.

Это потенциально беспрецедентное соглашение для крипторинка, поскольку оно может значительно повысить статус Tether. Сейчас капитализация USDT составляет свыше $172 млрд, тогда как его ближайший конкурент, USDC от компании Circle имеет объем около $74 млрд.

Цена FTT выросла на 55% из-за поста в аккаунте Сэма Бенкмана-Фрида

Цена токена FTT мгновенно взлетела более чем на 55% после появления нового поста в X на аккаунте бывшего CEO криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Это была первая публикация с марта 2025 года, вызвавшая ажиотаж среди инвесторов.

Однако вскоре выяснилось, что пост написал не сам Бенкман-Фрид, а его друг, ведущий аккаунт от его имени. Это опровержение привело к падению цены токена FTT, и его стоимость составляет около $0,99.