24 сентября 2025, 11:15

Киевские ТРЦ бьют рекорды: кто заработал больше всего в первом полугодии 2025-го

За первое полугодие 2025 года пять крупнейших столичных ТЦ сгенерировали 2,8 млрд дохода. Лидером по доходу стал ТЦ Respublica Park, сгенерировав 851 млн дохода, из всех 5 ТЦ наибольшую прибыль в размере 44,7 млн грн получил киевский ТРЦ Lavina Mall. Об этом говорится в исследовании VKURSI.

За первое полугодие 2025 года пять крупнейших столичных ТЦ сгенерировали 2,8 млрд дохода.

Blockbuster Mall, работающий через ООО Инвестстрой гарант, имеет площадь 450 тыс. м².

В 2024 году торговый центр получил доход в 270,2 млн грн, однако завершил год с убытком в 460 млн грн.

За первое полугодие 2025 года доход составил 146,8 млн грн (54,3% от показателя всего 2024), а чистый результат — убыток в 15 млн грн.

ТРЦ Respublika Park (300 тыс. м², ООО «ТРЦ Республика») в 2024 году задекларировал доход 1,5 млрд грн и прибыль 47,3 млн грн.

В первом полугодии 2025 года доход вырос до 851,5 млн грн (56,8% от годового объема 2024 года). В то же время финансовый результат изменился в худшую сторону — зафиксирован ущерб в 19,6 млн. грн.

Lavina Mall имеет общую площадь 170 тыс. м², работает под юридическим лицом «ТРЦ Лавина». Доход в 2024 году достиг — 1,8 млрд грн, а прибыль — всего 184 тыс грн. Выручка в первом полугодии 2025 — 774 млн грн (43% от объема за 2024 год), а прибыль — 44,7 млн грн.

ТРЦ Dream Town (167 тыс. м², ООО «Вита Веритас») в 2024 году задекларировал доход 684,2 млн грн при убытке 17,5 млн грн.

Однако в первом полугодии 2025-го ситуация улучшилась: доход составил 362,4 млн грн (53% от уровня 2024 года), а финансовый результат вышел в плюс — прибыль 2,8 млн грн.

ТРЦ Ocean Plaza (165 тыс. м², ООО ООО «ИС «Лыбидь») в 2024 году получил доход 1,1 млрд грн, но завершил год со значительным убытком — 1,4 млрд грн.

В первом полугодии 2025 года доход составил 733,8 млн. грн. (66,7% от уровня предыдущего года). В то же время ущерб сократился, но остался существенным — 130 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
