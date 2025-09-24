С января по июль в Украину было импортировано 224,5 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2024, сообщает Укравтопром.
Импорт авто в Украину вырос на 17%: за семь месяцев ввезли более 224 тыс. машин
Общая таможенная стоимость этих авто составила около $3,2 млрд (+22%).
Крупнейшие поставщики авто
Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 49 963 авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 49963 ед.;
- США — 39320 ед.;
- Китай — 22835 ед.;
- Япония — 20257 ед.;
- Корея — 14491 ед.;
- Франция — 1439 9 ед.;
- Чехия- 11188 ед.;
- Великобритания- 10312 ед.;
- Мексика — 9149 ед.;
- Румыния — 5782 ед.
Источник: Минфин
