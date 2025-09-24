Multi от Минфин
24 сентября 2025, 9:37

ФРС находится в сложной ситуации из-за риска усиления инфляции — Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, заявил председатель американского Ц Б Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, заявил председатель американского Ц Б Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ то же время слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда.

В то же время слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда.

«Краткосрочные риски для инфляции смещены в сторону повышения, а риски для занятости — в сторону понижения, что создает сложную ситуацию», — сказал он, повторив формулировку, использованную на прошлой неделе, когда Федрезерв снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Текущая ставка в диапазоне 4−4,25% годовых по-прежнему считается достаточно высокой, чтобы противостоять ценовому давлению в экономике, но «дает нам хорошие возможности для реагирования на потенциальные экономические изменения», — полагает Пауэлл.

«Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть», — сказал Пауэлл.

Читайте также: ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

Он согласился с тем, что рост рабочих мест в экономике страны в последние три месяца был ниже уровня, необходимого для сохранения безработицы без изменения. Однако другие показатели занятости были «в целом стабильными», сказал глава ФРС.

Он отметил, что повышение импортных пошлин, вероятно, приведет к немного более высокой инфляции в течение нескольких кварталов. По его словам, хотя это влияние, скорее всего, сойдет на нет, потребуется время, и ФРС должна «сделать так, чтобы разовое повышение цен не превратилось в постоянную инфляционную проблему».

По его словам, в августе инфляция (индекс CPI) в стране может составить 2,7%, базовая инфляция (индекс Core CPI) — 2,3%. Это превышает показатели за тот же месяц прошлого года.

Также глава Федрезерва сказал, что рост потребительских расходов замедлился, тогда как компании заявляют, что неопределенность ограничивает перспективы.

Пауэлл не дал никаких намеков на то, поддержит ли он снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Источник: Минфин
