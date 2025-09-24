Цены на кофе упали на ожиданиях встречи Трампа и президента Бразилии

Стоимость декабрьского фьючерса на кофейные зерна сорта арабика (Arabica) 23 сентября на минимуме упала на 4,88% и достигла $3,49 за фунт ($7,7 за килограмм), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. В предыдущий раз ниже этого уровня котировки были 20 августа.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение цен

Цены на арабику ускорили падение после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, пишет Bloomberg. Это усилило надежды на прогресс в заключении торгового соглашения, что может потенциально ослабить дефицит поставок кофе в США.

Как отмечает Bloomberg, пошлины заставляют инвесторов и бразильских производителей проявлять осторожность. Поставки кофе из страны сократились, а его количество на биржевых складах продолжает уменьшаться.

Еще одной причиной снижения котировок агентство называет погодные условия: в Бразилии продолжают идти дожди, а это улучшает прогнозы по урожаю.

Читайте также: Цены на кофе выросли до двухмесячного максимума из-за неблагоприятной погоды в Бразилии

Напомним

В минувшем году цены на кофе взлетели почти на 70%, а с начала 2025 года прибавили еще более 10%. Котировки росли на опасениях дефицита из-за засухи в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире.

С мая по август 2024 года некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой засушливой погодой с 1981 года. Это также снизило перспективы урожая арабики в Бразилии в текущем сезоне.