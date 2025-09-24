В январе-августе 2025 года местные бюджеты получили 29,7 млрд грн платы за землю. На развитие своих общин плательщики направили на 14,5% или на 3,7 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составили около 26 млрд гривен, об этом говорится в сообщении ГНС.
Земельный налог: местные бюджеты уже получили 29,7 млрд гривен
Лидеры уплаты налога
- Днепропетровщина — 5,2 млрд грн,
- Киев — 4,2 млрд грн,
- Одесщина — 2,6 млрд грн,
- Львовщина — 2 млрд гривен.
Плата за землю
Плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, собственники земли и землепользователи платят за землю со дня государственной регистрации права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения таких прав, плата за землю оплачивается фактическим периодом пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.
