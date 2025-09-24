FinRetail 2025: Перезагрузка — как это было

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2025, 16:11 Читати українською

FinRetail 2025: Перезагрузка — как это было

Конференция FinRetail 2025 года прошла в Киеве 16 сентября впервые за годы полномасштабного вторжения. Получив символическое название «Перезагрузка», мероприятие собрало под одной крышей e-commerce, ритейл, финтех, банки и микрофинансовые компании. Рассказываем, как это было.

Конференция FinRetail 2025 года прошла в Киеве 16 сентября впервые за годы полномасштабного вторжения.

Участники FinRetail говорили об изменениях и тенденциях рынка в Украине и мире. В программе были одиночные выступления спикеров и тематические дискуссии.

Одну из первых речей на конференции подготовил Андрей Поддерегин, Директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ. Он рассказал об экосистеме А2А платежей и о том, какое значение это новшество играет для ритейлеров.

В целом тематические выступления подготовили представители банков, ритейла, e-commerce, страхования. Так, к примеру, своим опытом поделились спикеры от Ощада, UnexBank, izibank, МТБ Банка, Sense Bank. Они представили нововведения и рассказали о том, как внедряли ИИ в собственных сервисах. А в зоне нетворкинга продолжили дискуссии об имплементации ИИ-решений для команд и банковских приложений уже неформально.

Также на конференции выступили представители таких компаний как Varus, Аврора, WOG, RozetkaPay, Арсенал Страхование. В фокусе — внедрение инновационных сервисов, их эффективность и опыт работы с ними.

Кроме того, было пять дискуссий по актуальным темам. Например, модератором одной из них был Алексей Козырев, финансовый эксперт финансово портала Минфин. Дискуссия касалась экономической ситуации в Украине и глобальных тенденций, а в разговоре присоединились представители НБУ, Dragon Capital и Ukraine Economic Outlook.

Традиционно конференция поддержала Институт ветеранов КНУСА, обеспечивающий помощь адаптации ветеранов после боевых действий. Команда Института поддерживает ветеранов на пути развития профессиональных навыков, чтобы они могли успешно интегрироваться в бизнес-среде.

Один из трендов рынка, который активно обсуждали на FinRetail 2025 — коллаборации между разными его представителями. Собственным опытом поделился Ощадбанк, который вместе с ВДНХ (Киев) запустил уникальную акцию «Моє квітоліто на ВДНХ». С картой Mastercard от Ощада гости ВДНХ получали 10% скидки на любимые активности — фудкорт, заезды на территорию ВДНХ, оранжерею, беседки BBQ-зоны «Сад».

Суть этой инициативы — показать, как бизнесы с совершенно разными задачами и целевой аудиторией могут объединяться, находить креативные решения, работать в унисон и удивлять клиентов выгодными предложениями. Этот кейс стал ярким примером сотрудничества даже в такие нестабильные времена как сегодня, и еще раз подтвердил: страна с людьми, которые готовы объединяться и работать бок о бок в самых сложных условиях, точно выстоит.

Партнеры мероприятия

Portmone — украинская финтех-компания, с 2002 года развивающая рынок онлайн-платежей. Среди ключевых направлений оплата коммунальных услуг, интернет-эквайринг, цифровизация общин и развитие биллинговых сервисов. Компания активно сотрудничает с ведущими банками для внедрения удобных решений онлайн рассрочки, которые пользуются спросом в retail.

В 2024 году Portmone запустила инновационный продукт BankPay — метод скорых расчетов по схеме IBAN 2 IBAN. Преимущества сервиса: простая интеграция, высокая доступность сервисов, качественная поддержка 24/7, безопасность и гибкость бизнеса любого масштаба.

iPay.ua — сервис онлайн-платежей, уже более 16 лет упрощающий финансовые операции для миллионов украинцев и бизнеса.

Plusсard — это совместный проект компании Авентус Украина и Аккордбанка, объединяющий опыт финтеха и банковской сферы. Продукт открывает клиентам доступ к удобной виртуальной карте с кредитным лимитом до 50 тысяч гривен

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
zevs1
zevs1
24 сентября 2025, 16:25
#
Бессмысленное собрание не имеющие никакого смысла.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами