FinRetail 2025: Перезагрузка — как это было

Конференция FinRetail 2025 года прошла в Киеве 16 сентября впервые за годы полномасштабного вторжения. Получив символическое название «Перезагрузка», мероприятие собрало под одной крышей e-commerce, ритейл, финтех, банки и микрофинансовые компании . Рассказываем, как это было.

Участники FinRetail говорили об изменениях и тенденциях рынка в Украине и мире. В программе были одиночные выступления спикеров и тематические дискуссии.

Одну из первых речей на конференции подготовил Андрей Поддерегин, Директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ. Он рассказал об экосистеме А2А платежей и о том, какое значение это новшество играет для ритейлеров.

В целом тематические выступления подготовили представители банков, ритейла, e-commerce, страхования. Так, к примеру, своим опытом поделились спикеры от Ощада, UnexBank, izibank, МТБ Банка, Sense Bank. Они представили нововведения и рассказали о том, как внедряли ИИ в собственных сервисах. А в зоне нетворкинга продолжили дискуссии об имплементации ИИ-решений для команд и банковских приложений уже неформально.

Также на конференции выступили представители таких компаний как Varus, Аврора, WOG, RozetkaPay, Арсенал Страхование. В фокусе — внедрение инновационных сервисов, их эффективность и опыт работы с ними.

Кроме того, было пять дискуссий по актуальным темам. Например, модератором одной из них был Алексей Козырев, финансовый эксперт финансово портала Минфин. Дискуссия касалась экономической ситуации в Украине и глобальных тенденций, а в разговоре присоединились представители НБУ, Dragon Capital и Ukraine Economic Outlook.

Традиционно конференция поддержала Институт ветеранов КНУСА, обеспечивающий помощь адаптации ветеранов после боевых действий. Команда Института поддерживает ветеранов на пути развития профессиональных навыков, чтобы они могли успешно интегрироваться в бизнес-среде.

Один из трендов рынка, который активно обсуждали на FinRetail 2025 — коллаборации между разными его представителями. Собственным опытом поделился Ощадбанк, который вместе с ВДНХ (Киев) запустил уникальную акцию «Моє квітоліто на ВДНХ». С картой Mastercard от Ощада гости ВДНХ получали 10% скидки на любимые активности — фудкорт, заезды на территорию ВДНХ, оранжерею, беседки BBQ-зоны «Сад».

Суть этой инициативы — показать, как бизнесы с совершенно разными задачами и целевой аудиторией могут объединяться, находить креативные решения, работать в унисон и удивлять клиентов выгодными предложениями. Этот кейс стал ярким примером сотрудничества даже в такие нестабильные времена как сегодня, и еще раз подтвердил: страна с людьми, которые готовы объединяться и работать бок о бок в самых сложных условиях, точно выстоит.

