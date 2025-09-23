Деловая активность в США замедляется — S&P Global

Деловая активность в США в сентябре расширялась самыми медленными темпами за последние три месяца. В то же время охлаждение спроса ограничило способность компаний повышать цены, чтобы компенсировать влияние пошлин и рост расходов. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса S&P Global.

Ключевые показатели отчета

Сводный индекс деловой активности (PMI) в сентябре упал на 1 пункт до 53,6. (Значение выше 50 указывает на расширение).

Отчет показал противоречивую динамику цен:

Входные цены (стоимость материалов и сырья) для компаний выросли до четырехмесячного максимума, в частности, из-за пошлин.

Отпускные цены (цены, которые компании устанавливают для потребителей) выросли медленнее всего с апреля.

«Хотя пошлины снова были названы причиной более высоких входных затрат, количество компаний, способных повысить отпускные цены, чтобы переложить эти затраты на клиентов, уменьшилось. Это намекает на уменьшение прибыли, но является хорошим знаком для замедления инфляции», — отметил Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global.

Охлаждение спроса

Отчет также зафиксировал самый медленный за три месяца рост новых заказов, а индекс занятости упал до пятимесячного минимума. У производителей также наблюдалось наибольшее накопление запасов готовой продукции с 2007 года.

Несмотря на текущее замедление, компании выразили больший оптимизм в отношении перспектив на год вперед, частично из-за ожиданий снижения процентных ставок.