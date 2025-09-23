Курсы доллара и евро выросли во вторник, 23 сентября, во время межбанковских торгов. Американские и европейские валюты подорожали на 5−7 копеек. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро выросли на межбанковских торгах во вторник
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 23 сентября
|
Закрытие 23 сентября
|
Изменения
|
41,37/41,40
|
41,42/41,45
|
5 /5
|
48,80/48,83
|
48,87/48,89
|
7/6
Средний курс в банках: 41,10−41,60 грн/доллар, 48,42−49,15 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,25−41,30, евро — 48,75−48,95 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии