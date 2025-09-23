Гривневые кредиты для бизнеса подешевели до 15,1% — НБУ

В августе 2025 года средняя процентная ставка по гривневым кредитам для бизнеса снизилась до 15,1% годовых. Это значительное падение по сравнению с июлем, когда ставка достигала 16,9%. В последний раз такие низкие показатели фиксировались в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Интерфакс-Украина.