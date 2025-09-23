В августе 2025 года средняя процентная ставка по гривневым кредитам для бизнеса снизилась до 15,1% годовых. Это значительное падение по сравнению с июлем, когда ставка достигала 16,9%. В последний раз такие низкие показатели фиксировались в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Интерфакс-Украина.
Гривневые кредиты для бизнеса подешевели до 15,1% — НБУ
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Ключевые изменения
Корпоративный сектор
- Гривневые кредиты: ставка снизилась до 15,1%.
- Валютные кредиты: Ставка осталась без изменений — 5,9%.
- Депозиты: Ставка по гривневым депозитам для бизнеса осталась на уровне 10,2%, а по валютным снизилась до 0,64%.
Популяция
- Гривневые кредиты: Ставка осталась стабильной — 36,2%.
- Депозиты: Средняя ставка по гривневым депозитам выросла на 0,1% до 11%, а по валютным — на 0,07% до 1,01%.
Межбанковский рынок
- Средняя ставка по межбанковским кредитам увеличилась на 0,8% и достигла 16,5%, компенсировав наблюдавшееся в июле падение.
- Ставка по кредитам овернайт выросла на 0,7% — до 15,5%.
Напомним
Национальный банк Украины в марте 2025 года повысил учетную ставку на 1 процентный пункт — до 15,5% годовых, но затем четыре раза сохранял ее на этом уровне, последний — 11 сентября.
Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии