Кибератака заставила Jaguar Land Rover остановить производство на месяц

Британский автогигант Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащий индийской компании Tata Motors, продлил закрытие своих заводов до 1 октября из-за масштабной кибератаки, парализовавшей производственные процессы. Это уже третье продолжение простоя, которое началось в начале сентября, сообщает Reuters.

По словам представителей компании, остановка производства позволит специалистам завершить расследование инцидента и подготовить план для постепенного возобновления работы.

Финансовые потери и влияние на экономику

По оценкам экспертов, JLR, выпускающая около 1 000 автомобилей в день, ежедневно теряет десятки миллионов фунтов стерлингов. Большинство из 33 000 сотрудников компании отправлены домой.

Простой Jaguar Land Rover создает серьезные проблемы для малых и средних предприятий в цепи поставок, которые поддерживают около 104 000 рабочих мест по всей стране.

Британское правительство уже выразило обеспокоенность и пообещало помочь пострадавшим компаниям. Министр по делам бизнеса Питер Кайл намерен встретиться с представителями JLR, чтобы обсудить возможные пути поддержки.

Экономисты отмечают, что кибератака на Jaguar Land Rover наносит удар по всему британскому производственному сектору. Согласно опросу S&P Global уже наблюдается снижение общего объема производства, поскольку заводы, работающие с JLR, вынуждены сокращать свою деятельность.

Что известно об атаке

Кибератаку на JLR осуществила хакерская группа «Scattered Lapsus$ Hunters», которая взяла на себя ответственность за злом. Эта группа ранее атаковала другие крупные британские компании, в частности сети Marks & Spencer и Co-op. Хотя JLR утверждает, что средства клиентов не пострадали, компания подтвердила утечку некоторых внутренних данных.

JLR работает над восстановлением

Jaguar Land Rover работает над планом возобновления производства, который должен начаться поэтапно. Компания извинилась за неудобства, вызванные простоем, и пообещала информировать о дальнейшем развитии событий. Профсоюз Unite уже призывал правительство оказать поддержку компаниям-поставщикам во избежание сокращения рабочих мест.