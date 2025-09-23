НБУ оштрафовал «Украинскую транспортную страховую компанию»

Нацбанк оштрафовал ЧАО « Украинская транспортная страховая компания » на 64 000 грн за несвоевременную подачу отчетности в соответствии с правилами НБУ . Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Подробности

Мероприятие влияния в виде наложения штрафа в размере 64 000,00 грн применено к ЧАО «УТСК» за не предоставление в Национальный банк файлов отчетности с нарушением сроков, определенных Правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк, утвержденные постановлением Правления Национального банка № 1 (22). изменениями).

ЧАО «УТСК» обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.