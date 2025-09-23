Казахстан запускает национальный стейблкоин в партнерстве с Solana и Mastercard

Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта по выпуску нового стейблкоина Evo (KZTE), привязанного к местной валюте — тенге. Проект, цель которого — объединить рынок криптовалют с традиционными финансами, реализуется в сотрудничестве с блокчейн-платформой Solana и платежным гигантом Mastercard , пишет Cointelegraph.

Детали проекта

Evo (KZTE) уже запущен в рамках регуляторной «песочницы» центрального банка. Эмитентами выступили местная криптобиржа Intebix и Евразийский банк.

«Это первый случай, когда центральный банк играет активную роль в выпуске стейблкоина», — отметил основатель Intebix Талгат Досанов.

Роль Mastercard будет заключаться в подключении KZTE к глобальным эмитентам стейблкоинов, что обеспечит его международную интеграцию.

«Национальный стейблкоин» для объединения двух миров

Evo позиционируется как «национальный стейблкоин», созданный для объединения криптоинноваций с традиционными финансами.

Основные сценарии использования KZTE:

Расширение канала обмена между криптовалютами и фиатными деньгами.

Поддержка транзакций с помощью криптовалютных платежных карт.

Этот проект является частью стратегии Национального банка по созданию национальной экосистемы цифровых активов и развитию этого рынка в Казахстане.