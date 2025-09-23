Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта по выпуску нового стейблкоина Evo (KZTE), привязанного к местной валюте — тенге. Проект, цель которого — объединить рынок криптовалют с традиционными финансами, реализуется в сотрудничестве с блокчейн-платформой Solana и платежным гигантом Mastercard, пишет Cointelegraph.
Казахстан запускает национальный стейблкоин в партнерстве с Solana и Mastercard
Детали проекта
Evo (KZTE) уже запущен в рамках регуляторной «песочницы» центрального банка. Эмитентами выступили местная криптобиржа Intebix и Евразийский банк.
«Это первый случай, когда центральный банк играет активную роль в выпуске стейблкоина», — отметил основатель Intebix Талгат Досанов.
Роль Mastercard будет заключаться в подключении KZTE к глобальным эмитентам стейблкоинов, что обеспечит его международную интеграцию.
«Национальный стейблкоин» для объединения двух миров
Evo позиционируется как «национальный стейблкоин», созданный для объединения криптоинноваций с традиционными финансами.
Основные сценарии использования KZTE:
- Расширение канала обмена между криптовалютами и фиатными деньгами.
- Поддержка транзакций с помощью криптовалютных платежных карт.
Этот проект является частью стратегии Национального банка по созданию национальной экосистемы цифровых активов и развитию этого рынка в Казахстане.
