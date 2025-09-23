Multi от Минфин
українська
23 сентября 2025, 18:19

Китай предлагает центробанкам хранить золотые резервы на своей территории

Китай стремится стать центром хранения золотых резервов для иностранных государств, пытаясь укрепить свои позиции на мировом рынке драгоценных металлов и усилить глобальное влияние. Народный банк Китая (НБК) через Шанхайскую биржу золота активно поощряет центробанки дружественных стран покупать и хранить слитки на китайской территории. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщает Bloomberg.

Китай стремится стать центром хранения золотых резервов для иностранных государств, пытаясь укрепить свои позиции на мировом рынке драгоценных металлов и усилить глобальное влияние.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новая инфраструктура для дедолларизации

По данным источников, эти усилия продолжаются в течение последних месяцев и уже привлекли интерес по крайней мере одной страны из Юго-Восточной Азии.

Иностранные золотые резервы предлагается хранить в хранилищах, связанных с Международным советом Шанхайской биржи золота. Речь идет о новых закупках золота, а не о перемещении уже существующих запасов из других стран.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Пекина по созданию мировой финансовой системы, менее зависимой от доллара и традиционных центров торговли золотом, таких как Лондон, Нью-Йорк и Швейцария. На фоне растущих геополитических рисков, когда страны активно скупают золото как защитный актив, Китай предлагает себя в качестве альтернативной «тихой гавани».

Реакция рынка и контекст

На фоне этой новости спотовые цены на золото подскочили на 1,2%, обновив исторический максимум и достигнув отметки $3787 за унцию.

Сам Народный банк Китая является одним из самых активных покупателей, увеличивая свои золотые резервы десятый месяц подряд. В то же время, по официальным данным, Китай занимает лишь пятое место в мире по объему золотых резервов, значительно уступая, например, хранилищам Банка Англии, где хранится более 5000 тонн мировых резервов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
