Китай предлагает центробанкам хранить золотые резервы на своей территории

Китай стремится стать центром хранения золотых резервов для иностранных государств, пытаясь укрепить свои позиции на мировом рынке драгоценных металлов и усилить глобальное влияние. Народный банк Китая (НБК) через Шанхайскую биржу золота активно поощряет центробанки дружественных стран покупать и хранить слитки на китайской территории. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщает Bloomberg.

Новая инфраструктура для дедолларизации

По данным источников, эти усилия продолжаются в течение последних месяцев и уже привлекли интерес по крайней мере одной страны из Юго-Восточной Азии.

Иностранные золотые резервы предлагается хранить в хранилищах, связанных с Международным советом Шанхайской биржи золота. Речь идет о новых закупках золота, а не о перемещении уже существующих запасов из других стран.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Пекина по созданию мировой финансовой системы, менее зависимой от доллара и традиционных центров торговли золотом, таких как Лондон, Нью-Йорк и Швейцария. На фоне растущих геополитических рисков, когда страны активно скупают золото как защитный актив, Китай предлагает себя в качестве альтернативной «тихой гавани».

Реакция рынка и контекст

На фоне этой новости спотовые цены на золото подскочили на 1,2%, обновив исторический максимум и достигнув отметки $3787 за унцию.

Сам Народный банк Китая является одним из самых активных покупателей, увеличивая свои золотые резервы десятый месяц подряд. В то же время, по официальным данным, Китай занимает лишь пятое место в мире по объему золотых резервов, значительно уступая, например, хранилищам Банка Англии, где хранится более 5000 тонн мировых резервов.