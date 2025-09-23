Служба занятости назвала профессии с наибольшим спросом в Украине

С начала года Государственная служба занятости предложила украинцам 309 тысяч вакансий, что позволило найти работу для 238 тысяч человек. Наибольший спрос наблюдается на рабочих специальностях, хотя по некоторым из них количество соискателей превышает предложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.