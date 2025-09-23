С начала года Государственная служба занятости предложила украинцам 309 тысяч вакансий, что позволило найти работу для 238 тысяч человек. Наибольший спрос наблюдается на рабочих специальностях, хотя по некоторым из них количество соискателей превышает предложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служба занятости назвала профессии с наибольшим спросом в Украине
Топ-10 самых востребованных профессий
- Подсобный рабочий: 15 тысяч вакансий, однако количество соискателей (более 18 тысяч) превышает предложение.
- Водитель автотранспортных средств: более 13 тысяч вакансий. Здесь ситуация противоположная — спрос работодателей выше количества соискателей (10,6 тысячи).
- Продавец продовольственных товаров: более 13 тысяч вакансий.
- Продавец-консультант: более 9 тысяч вакансий.
- Повар: почти 8,7 тысячи вакансий.
- Уборщик служебных помещений: около 8 тысяч вакансий.
- Бухгалтер: 6,7 тысячи вакансий.
- Учитель: 4,7 тысячи вакансий, при этом соискателей работы вдвое больше (7 тысяч).
- Швея: 4,6 тысячи вакансий. Это одна из немногих профессий, где количество предложений превышает количество соискателей.
- Медицинская сестра (брат): около 4,5 тысячи вакансий.
Редкие профессии
Также существует перечень профессий, которые появляются на рынке труда очень редко. По одному запросу от работодателей были такие специальности, как заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, приготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.
Источник: Минфин
