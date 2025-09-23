В Ужгороде строят завод по производству лекарств на 80 миллионов евро (фото)

В Украине, невзирая на полномасштабную войну, продолжают реализовывать крупные инвестиционные проекты. Один из них — строительство нового завода по производству лекарственных препаратов из плазмы крови в Ужгороде, которое завершено на 80%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Детали проекта

Компания-инвестор — «Биофарма Плазма». Общий объем планируемых инвестиций составляет около 80 млн евро.

Промышленные помещения уже полностью построены, энергетическая инфраструктура подключена. В октябре начнется монтаж производственного оборудования, а пусконаладочные работы запланированы на конец 2025 — начало 2026 года.

Первую очередь производства планируется запустить в первой половине 2026 года. Первоначально завод будет выпускать концентраты плазмы, которые будут отправлять для дальнейшей обработки на предприятие в Белой Церкви. Впоследствии после завершения второй очереди строительства полный цикл производства будет осуществляться в Ужгороде.

Новый завод сможет перерабатывать до 1,5 млн. литров плазмы крови в год, что вдвое превысит объемы производства в Белой Церкви. Предприятие будет ориентировано на экспорт.

Рабочие места

Планируется создание 150 новых рабочих мест. Для подготовки специалистов компания привлечет специалистов со своего предприятия в Киевской области и будет сотрудничать с местными университетами.

По словам Дмитрия Кисилевского, этот проект является ярким примером устойчивости и несокрушимости украинских промышленников, продолжающих развивать экономику страны в условиях войны.