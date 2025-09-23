Польский ИТ-гигант Euvic Group приобрел еще одну украинскую компанию

Польский ИТ-консорциум Euvic Group продолжает расширять свое присутствие в Украине, приобретя 51% акций компании Diya. Об этом сообщили в Mergewave Capital, выступавшей советником по соглашению. Сумму сделки стороны не разглашают, пишет украинская редакция Forbes.

Детали сделки

Diya, специализирующаяся на внедрении и поддержке ИТ-инфраструктур, сохранит свой штат из более чем 60 работников. Компания будет работать под брендом Euvic Ukraine.

Представитель Euvic Лукаш Чернецкий отметил, что это соглашение соответствует глобальной стратегии группы по расширению в сегменте сервисных ИТ-решений. Он подчеркнул, что Diya полностью отвечает высоким стандартам Euvic.

Совладелец Diya Анатолий Добринский считает, что присоединение к Euvic Group открывает новые возможности для более быстрого развития и роста.

Планы Euvic Group в Украине.

Euvic Group уже инвестировала в четыре украинских компании: Exoft, Artkai, 7Devs и Lampa Software. В целом Euvic Group стремится увеличить количество своих работников в Украине до более чем 1 000 человек (сейчас их более 500).

Для дальнейших приобретений группа ищет компании, отвечающие определенным критериям:

Команды от 80 до 150 сотрудников.

Основатели готовы оставаться в бизнесе и развиваться вместе с Euvic Ukraine.

Компания готова продать 51−60% своих акций.

Оценка бизнеса в пределах 3−5 EBITDA.

«Минфин» писал, что в марте 2023 года польский ИТ-консорциум Euvic Group купил львовского поставщика программного обеспечения Exoft.