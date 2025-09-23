Multi от Минфин
українська
23 сентября 2025, 16:02

Криптобум создал десятки тысяч новых миллионеров, которые теперь покупают паспорта за биткоины

Количество криптовалютных миллионеров в мире за последние 12 месяцев выросло на 40%, достигнув почти 242 тысяч человек. Еще более впечатляющую динамику продемонстрировали владельцы биткоина: количество биткоин-миллионеров за тот же период взлетело на 70% и на июнь 2025 года составило 145 100 человек. Об этом говорится в отчете Crypto Wealth Report 2025, подготовленном ведущей миграционной компанией Henley & Partners, передает Business Insider.

Количество криптовалютных миллионеров в мире за последние 12 месяцев выросло на 40%, достигнув почти 242 тысяч человек.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новый класс богачей ищет «золотые визы»

Этот стремительный прирост богатства, сгенерированного в цифровых активах, создал новый тренд: криптомиллионеры начали активно покупать «золотые визы» — вид на жительство и гражданство в обмен на инвестиции.

«Мы перешли от практически нулевых запросов, связанных с криптовалютой, пять лет назад, к регулярным обращениям, особенно от технологических предпринимателей и молодых состоятельных лиц», — рассказал Доминик Волек, руководитель отдела частных клиентов Henley & Partners.

Правительства стран от Карибского бассейна до Персидского залива начинают адаптироваться к этому спросу. Сейчас Сент-Китс и Невис, Панама и Объединенные Арабские Эмираты уже принимают биткоины в качестве оплаты в рамках своих инвестиционных программ, преимущественно через покупку недвижимости.

Почему криптоинвесторы выбирают такой путь

Главная причина заключается в том, что большая часть состояния этих людей хранится именно в цифровых активах. Конвертация крупных сумм в традиционную валюту неудобна, может привести к дополнительным налогам и высоким банковским комиссиям.

«Для человека со значительным цифровым богатством блокчейн-транзакция, занимающая минуты, по сравнению с трехдневным банковским переводом — серьезный барьер», — пояснил Волек.

Что такое «золотые визы» и инвестиционная миграция?

«Золотая виза» — это неформальное название для государственных программ получения вида на жительство или гражданства за инвестиции.

Как это работает: Многие страны мира предлагают иностранцам получить право на проживание или даже паспорт в обмен на значительные инвестиции в их экономику.

Это может быть:

  • Покупка недвижимости на определенную сумму.
  • Инвестиции в бизнес и создание рабочих мест.
  • Покупка государственных облигаций.
  • Прямой взнос в государственный фонд.

Эти программы популярны среди состоятельных людей со всего мира, поскольку позволяют получить «запасной аэродром», свободу передвижения (безвизовый доступ во многие страны) и оптимизировать налоговую нагрузку. Индустрия инвестиционной миграции всегда адаптировалась к новым источникам богатства — от недвижимости и финансовых портфелей до, теперь, цифровых активов.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
