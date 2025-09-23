Министерство обороны Украины сообщило о технических сбоях в работе приложения «Резерв+». В настоящее время наблюдаются трудности с обменом данными между приложением и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
В приложении «Резерв+» возникли технические трудности
Из-за этих проблем пользователи временно не могут:
- обновлять электронный военно-учетный документ;
- посылать запросы в реестр (например, для получения направления на ВЛК, уточнения данных или оформления отсрочки).
Что делать пользователям
Минобороны уверяет, что все ранее изданные электронные документы остаются действительными. Пользователям рекомендуется загрузить PDF-версию документа, чтобы он всегда был доступен. Для этого нужно:
- Зайти на главный экран приложения «Резерв+».
- Нажмите на три точки.
- Выбрать функцию «Загрузить PDF».
Команда разработчиков уже работает над устранением проблемы, и ожидается, что работа приложения будет возобновлена в ближайшее время.
