В приложении «Резерв+» возникли технические трудности

Министерство обороны Украины сообщило о технических сбоях в работе приложения «Резерв+». В настоящее время наблюдаются трудности с обменом данными между приложением и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из-за этих проблем пользователи временно не могут:

обновлять электронный военно-учетный документ;

посылать запросы в реестр (например, для получения направления на ВЛК, уточнения данных или оформления отсрочки).

Что делать пользователям

Минобороны уверяет, что все ранее изданные электронные документы остаются действительными. Пользователям рекомендуется загрузить PDF-версию документа, чтобы он всегда был доступен. Для этого нужно:

Зайти на главный экран приложения «Резерв+».

Нажмите на три точки.

Выбрать функцию «Загрузить PDF».

Команда разработчиков уже работает над устранением проблемы, и ожидается, что работа приложения будет возобновлена в ближайшее время.