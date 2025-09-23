Цены на нефть снижаются после договоренности Ирака и Курдистана о возобновлении экспорта

Цены на нефть снижаются на пятый день подряд. Это произошло после того, как Ирак и правительство Иракского Курдистана достигли предварительного соглашения о возобновлении работы нефтепровода. Это решение усилило опасения по поводу излишка предложения на рынке, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 09:39 фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,51%, до $66,23 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,47%, до $61,99 за баррель. За последние пять торговых сессий Brent и WTI потеряли 3% и 4% соответственно.

Почему цены падают

Возобновление экспорта. Возобновление работы трубопровода позволит возобновить экспорт около 230 000 баррелей нефти в день из иракского Курдистана. Отметим, что экспорт был приостановлен с марта 2023 года.

Избыток предложения. Старший аналитик LSEG Ан Фам отметил, что ключевым фактором остается избыточное предложение на рынке. По его словам, спрос на нефть остается неопределенным на фоне развития электромобилей и экономических проблем.

Прогноз IEA. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что мировое предложение нефти будет расти быстрее. Избыток может усилиться в 2026 году, поскольку страны-члены ОПЕК+ увеличивают добычу, а также растет предложение от производителей, не входящих в это объединение.

Другие факторы

Трейдеры продолжают следить за возможным ужесточением санкций ЕС в отношении российской нефти, а также за напряжением на Ближнем Востоке.

По предварительным опросам Reuters, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли.

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в июле достиг самого низкого уровня за четыре месяца. В то же время, Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, увеличил экспорт нефти.