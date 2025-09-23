Во Вьетнаме закрывают 86 млн банковских счетов из-за требования биометрической верификации

Во Вьетнаме начался процесс закрытия 86 миллионов банковских счетов, владельцы которых не выполнили новое требование об обязательной верификации по биометрическим данным лица. Эта мера является частью новой государственной политики, направленной на борьбу с финансовыми преступлениями, пишет Cointelegraph.

Новые правила и их последствия

Согласно новым правилам, введенным Государственным банком Вьетнама, для любого онлайн-перевода на сумму более 10 миллионов вьетнамских донгов (около $379) теперь требуется биометрическая аутентификация.

Это создало значительные проблемы для многих владельцев счетов, особенно для иностранцев, которые покинули страну. Один из бывших иностранных подрядчиков пожаловался на форуме Reddit, что теперь он вынужден лично лететь во Вьетнам, чтобы обновить биометрические данные, иначе его счет будет закрыт без возможности дистанционного решения проблемы.

По данным местных СМИ, из примерно 200 миллионов банковских счетов в стране верификацию по новым правилам прошли только 113 миллионов. Остальные 86 миллионов, которые в основном являются неактивными или невостребованными, подлежат закрытию с 1 сентября.

Причина — борьба с ИИ-мошенничеством

Вьетнамские власти объясняют введение таких жестких мер необходимостью борьбы с растущим уровнем мошенничества, в частности, с использованием искусственного интеллекта. Современные технологии позволяют злоумышленникам подделывать лица для обхода систем безопасности. В мае местная полиция разоблачила преступную группу, которая использовала фейковые сканы лиц и отмыла около $39 миллионов.

В то же время некоторые эксперты во Вьетнаме отмечают, что новость может быть преувеличенной. По их словам, изменения коснулись преимущественно неактивных счетов или счетов иностранцев, покинувших страну, и не вызвали значительного возмущения среди местного населения.