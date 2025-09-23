Пидласа разъяснила, сколько денег нужно для бюджета

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа опровергла информацию о дополнительной потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, объяснив, что текущие потребности уже покрыты. Об этом она написала на своей странице Facebook после встречи с командой Всемирного банка.

По словам Пидласы, общая потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год составляет $39,3 млрд. Из этой суммы $30,6 млрд уже поступили, а $8,7 млрд — это средства, о поступлении которых есть четкие договоренности. Таким образом, потребность Украины на текущий год полностью покрыта.

Пидласа отметила, что осенью возможно внесение изменений в бюджет-2025 для увеличения расходов на оборону. Однако даже в этом случае эта потребность будет покрыта за счет части средств из программы ERA loans от ЕС, которая должна поступить в этом году.

Непокрытая потребность в финансировании

Непокрытая потребность, то есть средства, которые еще предстоит найти, касается только 2026 года. В настоящее время эта сумма составляет $18,1 млрд.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи.