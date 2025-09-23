єОселя: в этом году украинцы получили льготных ипотек на 9,4 млрд грн

С начала 2025 года украинцы оформили 5 130 льготных ипотечных кредитов в рамках программы єОселя на общую сумму 9,4 млрд грн. На прошлой неделе было выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

На прошлой неделе в рамках программы єОселя украинцы получили 186 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 340,4 млн грн.

Кредиты под 3% годовых получили 69 военнослужащих и работников сектора безопасности, 12 медиков, 8 педагогов и 3 ученых.

Кредиты под 7% получили 65 украинцев без собственного жилья, 21 внутренне перемещенное лицо и 8 ветеранов.

Больше кредитов на прошлой неделе выдано в Киевской области (56), городе Киеве (54) и Ивано-Франковской области (16). Что касается типа недвижимости, 93 кредита предоставлены на жилье первичного рынка, из которых 31 — на объекты на стадии строительства, а 62 — на вторичное жилье.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19970 кредитов на общую сумму 33,5 млрд грн.