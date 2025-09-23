Multi от Минфин
українська
23 сентября 2025, 11:10

Украинцы активно скупают недвижимость в Болгарии

Украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма. Об этом сообщает open4business.

Украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что иностранцы активно скупают жилье в Болгарии, формируя значительную часть сделок на рынке недвижимости.

По данным Болгарской ассоциации недвижимости, в 2024—2025 годах наибольший интерес проявляют граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии и Украины.

Где покупают жилье

Больше всего покупатели интересуются объектами на побережье Черного моря (Варна, Бургас, Несебр) и в горных регионах, популярных для зимнего туризма (Банско, Пампорово).

Топ-10 стран покупателей недвижимости в Болгарии

  • Великобритания
  • Германия
  • Греция
  • Израиль
  • Румыния
  • Турция
  • Италия
  • Россия
  • Украина
  • Польша.

Украинцы прочно закрепились в первой десятке иностранных покупателей: их интерес обусловлен как временной релокацией из-за войны, так и инвестиционными мотивами — возможностью сдачи жилья в аренду в курортных городах.

Аналитики подчеркивают, что спрос со стороны иностранцев провоцирует рост цен. Так, за год цена жилья на морских курортах возросла в среднем на 8−10%, в Софии — на 6−7%.

Кроме того, популярны остаются квартиры в новостройках среднего сегмента (от 60 тыс. евро), а также апартаменты для сдачи в аренду туристам.

При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса со стороны граждан Украины и Израиля, а также оживление интереса из стран ЕС, где цены на жилье значительно выше, чем в Болгарии.

Автор:
Роман Мирончук
