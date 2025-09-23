Multi от Минфин
23 сентября 2025, 10:01

Академия Минфин запускает новый курс вместе с Олесем Вареником: «Портфельное инвестирование»

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда приобрели отдельные акции, криптовалюту или недвижимость, но не получили ожидаемого результата? Чаще всего причина кроется в отсутствии системной стратегии. Именно для того, чтобы научить частных инвесторов грамотно работать с капиталом, Академия Минфин совместно с инвестором и президентом клуба Investhub Олесем Вареником создала новый курс «Портфельное инвестирование».

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда приобрели отдельные акции, криптовалюту или недвижимость, но не получили ожидаемого результата?

Для кого этот курс?

  • Для тех, кто хочет перевести инвестиции из хаотичных в системные.
  • Для новичков, которые не понимают, с чего начать.
  • Для инвесторов, которые хотят минимизировать риски и контролировать эмоции.
  • Для тех, кто планирует сохранять и приумножать капитал в долгосрочной перспективе.

Почему именно портфельное инвестирование?

В отличие от спонтанных покупок активов или привычки хранить деньги «под подушкой», портфельный подход позволяет диверсифицировать риски, избегать типичных ошибок и создать стабильную основу для долгосрочного роста.

Участники курса узнают, как:

  • формировать собственный инвестиционный портфель;
  • определять оптимальное соотношение риска и доходности;
  • использовать инструменты, работающие в разных рыночных условиях.

Что вы получите на курсе

Цель программы — дать практические знания, которые можно сразу применять. Вы получите:

  • понимание преимуществ системного подхода к инвестициям;
  • знакомство с активами: акциями, облигациями, ETF, золотом, недвижимостью, криптовалютой;
  • умение определять личные финансовые цели и риск-профиль;
  • навыки создания и проверки портфеля;
  • умение контролировать эффективность и поддерживать баланс.

Формат обучения

Курс состоит из 10 видеоуроков продолжительностью от 25 до 35 минут. Уроки построены в удобной структуре: вступление, объяснение ключевых тезисов, выводы. Материал подается в формате объяснений эксперта с презентациями, что делает процесс максимально наглядным. Записи уроков доступны в любое удобное время.

С программой курса вы можете ознакомиться по ссылке.

Кто ведет курс

Автор и лектор — Олесь Вареник:

  • Президент клуба Investhub.
  • Самый диверсифицированный инвестор Украины.
  • Автор популярного YouTube-канала Investhub об инвестициях.
  • Профессор ДУ КАИ, доктор юридических наук, адвокат.

Его опыт сочетает глубокие академические знания с практикой реального инвестирования, что позволяет подать материал максимально доступно и результативно.

Почему стоит присоединиться уже сейчас

Курс поможет вам получить практические знания для построения собственного портфеля, который будет соответствовать именно вашим целям и уровню риска. Вы научитесь принимать решения системно, без хаотичных действий и эмоциональных ошибок. Академия Минфин сделала программу структурированной и практико-ориентированной, поэтому после её прохождения вы сможете самостоятельно формировать, поддерживать и развивать инвестиционный портфель, отслеживать его результаты и масштабировать стратегию под новые жизненные и финансовые цели.

Первый урок — бесплатно!

Сделайте первый шаг к грамотным инвестициям

Если вы готовы перейти от хаотичных действий к четкой стратегии, присоединяйтесь к курсу «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин. Это ваш шанс создать основу для финансовой стабильности и независимости. Начните с бесплатного урока и почувствуйте, как обучение помогает инвестировать с достоинством, уверенностью и стратегической перспективой.

