Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Богатейший человек Египта Нассеф Савирис планирует вложить до $50 млрд в инфраструктурные проекты в Соединенных Штатах, пишет Financial Times.

На инфраструктурных инвестициях в США сфокусируется компания, образованная в результате готовящегося объединения его производителя химикатов и удобрений OCI Global со строительной Orascom Construction его семьи.

«Мы хотим сосредоточить следующий этап нашего бизнеса на области, где мы видим наибольшие возможности — инфраструктуре», — заявил миллиардер FT.

Предполагается, что объединенный бизнес в числе прочего выиграет от резкого роста расходов на дата-центры.

Компания планирует в ближайшее десятилетие инвестировать в американскую инфраструктуру как собственный капитал, так и средства партнеров.