Нацбанк стал главным акционером Национального депозитария

Кабмин передал Нацбанку государственную долю в Центральном депозитарии ценных бумаг — ПАО «Национальный депозитарий Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно

«Определено […] Национальный банк органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг», — сообщил Мельничук.

Кроме того, признано утратившим силу распоряжение Кабмина от 7 ноября 2013 года № 880 «Об определении органа управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг».

Ранее этой долей управляла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.