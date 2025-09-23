Кабмин передал Нацбанку государственную долю в Центральном депозитарии ценных бумаг — ПАО «Национальный депозитарий Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Нацбанк стал главным акционером Национального депозитария
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«Определено […] Национальный банк органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг», — сообщил Мельничук.
Кроме того, признано утратившим силу распоряжение Кабмина от 7 ноября 2013 года № 880 «Об определении органа управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг».
Ранее этой долей управляла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии