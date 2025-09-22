PayPal инвестирует в блокчейн-стартап Stable

Компания PayPal объявила о стратегическом партнерстве с Stable — новым блокчейном первого уровня, разработанным для транзакций со стейблкоинами. Соглашение предусматривает инвестиции от венчурного подразделения PayPal Ventures и интеграцию стейблкоина PayPal USD (PYUSD) в сеть Stablechain. Об этом в понедельник, 22 сентября, говорится в совместном пресс-релизе компаний, передает PR Newswire.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Согласно анонсу, пользователи смогут использовать PYUSD для коммерческих и финансовых транзакций в сети Stablechain. Интеграция будет реализована с помощью технологии кросс-чейн моста от LayerZero.

Представители Stable подчеркнули, что сочетание их быстрой сети со сниженными комиссиями и опыта PayPal поможет создать «следующий настоящий прорыв в трансграничных транзакциях».

Стартап Stable недавно вышел из режима «невидимости» и закрыл первоначальный раунд финансирования на $28 миллионов с участием таких инвесторов, как Bitfinex и Hack VC. Интересно, что нативным токеном для оплаты комиссий в сети Stable является USDT, однако теперь она будет поддерживать и PYUSD.