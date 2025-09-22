Курс евро вырос на 13 копеек в понедельник, 22 сентября, на межбанковских торгах. В то же время, курс доллара остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Евро выросло на межбанке, а доллар остается стабильным
|
Открытие 22 сентября
|
Закрытие 22 сентября
|
Изменения
|
41,37/41,40
|
41,37/41,40
|
0 /0
|
48,59/48,61
|
48,72/48,74
|
13/13
Официальный курс: доллар — 41,38 грн, евро — 48,73 грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,60 грн/доллар, 48,30−48,98 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,24−41,30, евро — 48,68−48,85 грн.
Источник: Минфин
