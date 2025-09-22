Китай приказал приостановить бизнес по токенизации активов в Гонконге — источники

Китайский регулятор (CSRC) неофициально рекомендовал некоторым местным брокерским компаниям приостановить свою деятельность по токенизации реальных активов (RWA) в Гонконге. Этот шаг является сигналом о беспокойстве Пекина по поводу возможных рисков, связанных с бумом на офшорном рынке цифровых активов, пишет Reuters.

Причины

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, по меньшей мере два ведущих брокера получили в последние недели неофициальное указание от CSRC воздержаться от ведения RWA-бизнеса за пределами материкового Китая.

Один из источников сообщил, что это указание направлено на усиление управления рисками в новой сфере и на то, чтобы убедиться, что заявленные компаниями токенизированные активы имеют под собой реальную и надежную основу.

Контраст регуляторных подходов

Этот шаг Пекина резко контрастирует с политикой самого Гонконга, который в течение последнего года прилагает максимум усилий, чтобы стать глобальным хабом для цифровых активов. В то время как материковый Китай еще в 2021 году официально запретил торговлю и майнинг криптовалют, Гонконг, наоборот, создает благоприятную регуляторную среду для привлечения криптобизнеса.

Это привело к настоящему ажиотажу: десятки китайских финансовых компаний, таких как GF Securities и China Merchant Bank International, в последние месяцы начали активно запускать в Гонконге продукты на базе RWA.

Рынок RWA и его потенциал

Токенизация реальных активов (RWA) — это процесс преобразования традиционных активов, таких как акции, облигации или недвижимость, в цифровые токены на блокчейне. По данным RWA.xyz, глобальный рынок RWA в настоящее время оценивается в $29 миллиардов, но, по прогнозам, к 2030 году он может превысить $2 триллиона.