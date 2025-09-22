Гривна падает: НБУ установил новые курсы валют

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 23 сентября. Евро вырос на 31 копейку, а доллар на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,3811 грн. Это на 13 копеек больше, чем в понедельник (41,2502).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,7304, что на 31 копейку больше, чем в понедельник (48,4215).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3590 (в понедельник курс был 11,4420).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту