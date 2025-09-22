Multi от Минфин
22 сентября 2025, 17:54 Читати українською

Pfizer покупает разработчика лекарств для похудения Metsera за $7,3 млрд

Фармацевтический гигант Pfizer объявил о приобретении компании Metsera, специализирующейся на разработке препаратов для лечения ожирения. Стоимость сделки может достичь $7,3 миллиарда, учитывая будущие платежи, и является попыткой Pfizer закрепиться на одном из самых горячих рынков в современной медицине, пишет в понедельник, 22 сентября, Reuters.

Фармацевтический гигант Pfizer объявил о приобретении компании Metsera, специализирующейся на разработке препаратов для лечения ожирения.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали сделки и реакция рынка

Pfizer заплатит $47,50 за акцию Metsera, что является премией в 43% к последней цене закрытия. Сделка также предусматривает дополнительные выплаты в размере $22,50 за акцию в случае достижения определенных этапов в разработке и коммерциализации препаратов.

На фоне этой новости акции Metsera на внебиржевых торгах взлетели почти на 60% до $53,16, тогда как акции Pfizer выросли примерно на 2%.

Стратегический шаг после неудач

Это приобретение является стратегическим шагом для Pfizer после ряда неудач в собственных разработках препаратов для похудения. Ранее компания была вынуждена прекратить разработку своей таблетки из-за побочных эффектов.

Конкуренция на рынке

Глобальный рынок лекарств для лечения ожирения, который, по прогнозам, к началу 2030-х годов может достичь $150 миллиардов, сейчас переживает настоящий бум. На нем доминируют компании Novo Nordisk (с препаратами Ozempic и Wegovy) и Eli Lilly, которые ведут ожесточенную борьбу за лидерство. Приобретение Metsera является попыткой Pfizer догнать лидеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
