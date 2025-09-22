Акции золотодобывающих компаний выросли в ходе предторговой сессии в понедельник, поскольку цены на золото достигли нового рекордного максимума после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на прошлой неделе. Об этом пишет Investing.com.
Акции золотодобывающих компаний растут после рекордного роста цен на золото
Индекс NYSE Arca Gold Miners вырос в понедельник на 1% до рекордного максимума.
Цены на золото увеличились на 1,1% в течение сессии, достигнув рекордного максимума в $3 727,31 за унцию.
По словам аналитика Scotiabank Овайса Хабиба, цены на золото выросли после снижения процентной ставки «благодаря спросу на безопасные активы, покупкам со стороны центральных банков и ослаблению доллара».
Несколько золотодобывающих компаний продемонстрировали значительный рост в предторговой сессии. Agnico Eagle Mines лидировала с ростом на 13,3%, в то время как Barrick Mining выросла на 3,1%. Newmont прибавила 2,9%, а Kinross Gold поднялась на 2,8%.
Среди других заметных компаний, показавших рост, были Wheaton Precious Metals, прибавившая 2%, Alamos Gold с ростом на 2,4% и Equinox Gold, которая выросла на 2,3%.
