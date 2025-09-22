Акции золотодобывающих компаний растут после рекордного роста цен на золото

Акции золотодобывающих компаний выросли в ходе предторговой сессии в понедельник, поскольку цены на золото достигли нового рекордного максимума после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на прошлой неделе. Об этом пишет Investing.com.

Индекс NYSE Arca Gold Miners вырос в понедельник на 1% до рекордного максимума.

Цены на золото увеличились на 1,1% в течение сессии, достигнув рекордного максимума в $3 727,31 за унцию.

По словам аналитика Scotiabank Овайса Хабиба, цены на золото выросли после снижения процентной ставки «благодаря спросу на безопасные активы, покупкам со стороны центральных банков и ослаблению доллара».

Несколько золотодобывающих компаний продемонстрировали значительный рост в предторговой сессии. Agnico Eagle Mines лидировала с ростом на 13,3%, в то время как Barrick Mining выросла на 3,1%. Newmont прибавила 2,9%, а Kinross Gold поднялась на 2,8%.

Среди других заметных компаний, показавших рост, были Wheaton Precious Metals, прибавившая 2%, Alamos Gold с ростом на 2,4% и Equinox Gold, которая выросла на 2,3%.