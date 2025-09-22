Multi от Минфин
22 сентября 2025, 16:59

Нацкомиссия дополнила список SCAM-проектов

НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов три проекта. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов три проекта.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто попал в список

  • Школа трейдинга Михаила Рудковского
  • TFH/Topfin
  • Trade Bino.

В настоящее время список содержит 447 сомнительных проектов. Их можно просмотреть на сайте в разделе «Защита прав инвесторов».

Напомним

К сомнительным инвестиционным проектам относятся деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств. Список таких признаков доступен по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Fantomas2020
Fantomas2020
22 сентября 2025, 17:53
#
Большинство проектов по «заработку в интернете» работают по принципу «приведи буратино» («реферала», «партнёра»), который внесёт деньги в проект, а его пригласивший получит % от суммы. Принцип «работы» проектов — та же финансовая пирамида. В некоторых проектах можно «заработать» какую-то мелочь, даже не приглашая инвесторов, но при этом тратится много времени на просмотр рекламы, лайки и т. д. В последнее время много всякой рекламы онлайн казино, то там вряд ли можно получить доход, скорее всего любой инвестор только потратит деньги. Пока не встречал ни одного приличного инвестиционного проекта, где вложивший деньги получит больший доход, чем проценты от банковского депозита или облигаций. Чтобы не попасть на лохотрон, о любом даже новом проекте есть отзывы в интернете. Если попадаются негативные — то лучше не рисковать, если отзывы только позитивные — то они могут быть накручены администраторами проекта. По какому принципу НКЦБФР составляет список сомнительных инвестпроектов, известно только им. Возможной причиной внесения в «чёрный список» SCAM-проектов может быть то, что его организаторы «не поделились»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
