Нацкомиссия дополнила список SCAM-проектов

НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов три проекта. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Кто попал в список

Школа трейдинга Михаила Рудковского

TFH/Topfin

Trade Bino.

В настоящее время список содержит 447 сомнительных проектов. Их можно просмотреть на сайте в разделе «Защита прав инвесторов».

Напомним

К сомнительным инвестиционным проектам относятся деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств. Список таких признаков доступен по ссылке.