НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов три проекта. Об этом говорится в сообщении Комиссии.
Нацкомиссия дополнила список SCAM-проектов
Кто попал в список
- Школа трейдинга Михаила Рудковского
- TFH/Topfin
- Trade Bino.
В настоящее время список содержит 447 сомнительных проектов. Их можно просмотреть на сайте в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним
К сомнительным инвестиционным проектам относятся деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств. Список таких признаков доступен по ссылке.
