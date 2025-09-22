Приватбанк подключился к выплатам Базовой соцпомощи на Дия.Карту

Дия запустила в Украине новый сервис — Базовая социальная помощь. Это комплексная услуга, объединяющая несколько социальных выплат в одну ежемесячную помощь для семей с низким доходом. Получить услугу можно онлайн в Дии: подать заявление, подписать его Дии, выбрать для получения денег Дия.Карту Приватбанка , сообщает пресслужба.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто может воспользоваться услугой

Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие такие соцвыплаты от государства:

помощь малоимущим семьям;

выплаты на детей одиноким матерям;

временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Размер выплаты рассчитывается автоматически для каждой семьи в зависимости от состава и дохода, а единые критерии гарантируют прозрачное решение каждого украинца. Впоследствии этот перечень расширится — помощь смогут получить все остальные семьи, отвечающие критериям Программы.

Дия.Карта— универсальная банковская карта, позволяющая открывать счета для получения выплат по разным государственным программам и пользоваться средствами в рамках каждой программы.

Открыть Дия.Карту клиенты Приватбанка могут за несколько кликов в цифровом виде в Приват24 (меню Все счета — Добавить — Дия.Карта).