Дия запустила в Украине новый сервис — Базовая социальная помощь. Это комплексная услуга, объединяющая несколько социальных выплат в одну ежемесячную помощь для семей с низким доходом. Получить услугу можно онлайн в Дии: подать заявление, подписать его Дии, выбрать для получения денег Дия.Карту Приватбанка, сообщает пресслужба.
Приватбанк подключился к выплатам Базовой соцпомощи на Дия.Карту
Кто может воспользоваться услугой
Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие такие соцвыплаты от государства:
- помощь малоимущим семьям;
- выплаты на детей одиноким матерям;
- временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.
Размер выплаты рассчитывается автоматически для каждой семьи в зависимости от состава и дохода, а единые критерии гарантируют прозрачное решение каждого украинца. Впоследствии этот перечень расширится — помощь смогут получить все остальные семьи, отвечающие критериям Программы.
Дия.Карта— универсальная банковская карта, позволяющая открывать счета для получения выплат по разным государственным программам и пользоваться средствами в рамках каждой программы.
Открыть Дия.Карту клиенты Приватбанка могут за несколько кликов в цифровом виде в Приват24 (меню Все счета — Добавить — Дия.Карта).
