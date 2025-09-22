Multi от Минфин
22 сентября 2025, 15:44

Баффет лишился доли в китайской BYD

Акции BYD Co. испытали наибольшее падение через три недели после сообщения о том, что инвестиционная компания Уоррена Баффета продала свою долю в китайском производителе электромобилей. Об этом пишет CNBC .

Акции BYD Co.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Реакция акций

Акции упали на 3,6%, что сделало их одними из худших по показателям среди китайских компаний, зарегистрированных на бирже в Гонконге.

Согласно отчету CNBC, Berkshire Hathaway полностью вышла из капитала BYD, что подтвердил представитель американской компании.

Отчет Berkshire Hathaway Energy, дочерней компании, владевшей акциями BYD, показал, что на 31 марта стоимость инвестиций составляла ноль, пишет CNBC.

Напомним

Berkshire владела акциями BYD более 15 лет, приобретя 225 млн акций в сентябре 2008-го.

С тех пор к 31 марта этого года акции BYD выросли более чем на 4500% по сравнению с днем перед первой покупкой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
