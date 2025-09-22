В НАПК не ведут учет криптоактивов чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не ведет отдельного учета деклараций, в которых должностные лица указывают криптовалюту, и не обобщает данные об обнаруженных нарушениях, связанных с этими активами. Таким образом, реальный объем криптовалютных состояний украинских чиновников остается неизвестным. Об этом пишет издание The Page со ссылкой на официальный ответ НАПК.

Отсутствие статистики

Издание пыталось получить от НАПК ответы на ряд вопросов, в частности, об общем объеме задекларированных криптовалют, количестве должностных лиц, которые их задекларировали, и количестве выявленных нарушений.

В ответ в агентстве пояснили, что хотя они и проверяют сведения о криптовалюте в рамках полных проверок деклараций (она указывается в разделе «Нематериальные активы»), отдельная статистика по ней не ведется.

«Обобщенная информация о количестве выявленных фактов декларирования недостоверных сведений о криптовалютах, а также учет деклараций, в которых задекларирована криптовалюта, в НАПК не ведется, поскольку ведение такой статистики законодательством не предусмотрено», — отметили в агентстве.

Почему криптовалюта является «головной болью» для антикоррупционных органов?

Криптовалюты создают уникальные вызовы для систем финансового контроля и декларирования во всем мире, и Украина не является исключением.

Ключевые проблемы: