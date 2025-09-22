Multi от Минфин
22 сентября 2025, 15:29

В НАПК не ведут учет криптоактивов чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не ведет отдельного учета деклараций, в которых должностные лица указывают криптовалюту, и не обобщает данные об обнаруженных нарушениях, связанных с этими активами. Таким образом, реальный объем криптовалютных состояний украинских чиновников остается неизвестным. Об этом пишет издание The Page со ссылкой на официальный ответ НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не ведет отдельного учета деклараций, в которых должностные лица указывают криптовалюту, и не обобщает данные об обнаруженных нарушениях, связанных с этими активами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Отсутствие статистики

Издание пыталось получить от НАПК ответы на ряд вопросов, в частности, об общем объеме задекларированных криптовалют, количестве должностных лиц, которые их задекларировали, и количестве выявленных нарушений.

В ответ в агентстве пояснили, что хотя они и проверяют сведения о криптовалюте в рамках полных проверок деклараций (она указывается в разделе «Нематериальные активы»), отдельная статистика по ней не ведется.

«Обобщенная информация о количестве выявленных фактов декларирования недостоверных сведений о криптовалютах, а также учет деклараций, в которых задекларирована криптовалюта, в НАПК не ведется, поскольку ведение такой статистики законодательством не предусмотрено», — отметили в агентстве.

Почему криптовалюта является «головной болью» для антикоррупционных органов?

Криптовалюты создают уникальные вызовы для систем финансового контроля и декларирования во всем мире, и Украина не является исключением.

Ключевые проблемы:

  • Сложность верификации: В отличие от банковского счета или недвижимости, право собственности на которые легко проверить через официальные реестры, подтвердить владение криптовалютой значительно сложнее. Чиновник может указать любую сумму на несуществующем кошельке, и опровергнуть это крайне сложно. С другой стороны, он может не декларировать реальные криптоактивы, надеясь, что их не найдут.
  • Анонимность и трансграничность: Многие криптовалюты позволяют проводить транзакции с высоким уровнем анонимности, а их трансграничный характер затрудняет отслеживание потоков средств.
  • Отсутствие единой методологии оценки: Стоимость криптовалют чрезвычайно волатильна. Это создает проблему, как именно оценивать актив на момент декларирования.
  • Законодательная неопределенность: Пока в Украине окончательно не принято законодательство о налогообложении и регулировании виртуальных активов, у НАПК и других органов нет полноценных инструментов для работы с ними.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
