Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не ведет отдельного учета деклараций, в которых должностные лица указывают криптовалюту, и не обобщает данные об обнаруженных нарушениях, связанных с этими активами. Таким образом, реальный объем криптовалютных состояний украинских чиновников остается неизвестным. Об этом пишет издание The Page со ссылкой на официальный ответ НАПК.
В НАПК не ведут учет криптоактивов чиновников
Отсутствие статистики
Издание пыталось получить от НАПК ответы на ряд вопросов, в частности, об общем объеме задекларированных криптовалют, количестве должностных лиц, которые их задекларировали, и количестве выявленных нарушений.
В ответ в агентстве пояснили, что хотя они и проверяют сведения о криптовалюте в рамках полных проверок деклараций (она указывается в разделе «Нематериальные активы»), отдельная статистика по ней не ведется.
«Обобщенная информация о количестве выявленных фактов декларирования недостоверных сведений о криптовалютах, а также учет деклараций, в которых задекларирована криптовалюта, в НАПК не ведется, поскольку ведение такой статистики законодательством не предусмотрено», — отметили в агентстве.
Почему криптовалюта является «головной болью» для антикоррупционных органов?
Криптовалюты создают уникальные вызовы для систем финансового контроля и декларирования во всем мире, и Украина не является исключением.
Ключевые проблемы:
- Сложность верификации: В отличие от банковского счета или недвижимости, право собственности на которые легко проверить через официальные реестры, подтвердить владение криптовалютой значительно сложнее. Чиновник может указать любую сумму на несуществующем кошельке, и опровергнуть это крайне сложно. С другой стороны, он может не декларировать реальные криптоактивы, надеясь, что их не найдут.
- Анонимность и трансграничность: Многие криптовалюты позволяют проводить транзакции с высоким уровнем анонимности, а их трансграничный характер затрудняет отслеживание потоков средств.
- Отсутствие единой методологии оценки: Стоимость криптовалют чрезвычайно волатильна. Это создает проблему, как именно оценивать актив на момент декларирования.
- Законодательная неопределенность: Пока в Украине окончательно не принято законодательство о налогообложении и регулировании виртуальных активов, у НАПК и других органов нет полноценных инструментов для работы с ними.
