В россии резко вырос спрос на страхование жилья от прилетов

В россии наблюдается резкий рост спроса на страхование жилья от рисков, связанных с ударами украинских беспилотников. Крупнейшие страховые компании страны фиксируют значительное увеличение количества соответствующих запросов с начала года. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

Каждый четвертый страхуется

Рост спроса подтверждают в ряде ведущих страховых компаний.

«Сейчас каждый четвертый полис страхования имущества физических лиц заключается с учетом риска прилета дронов», — сообщил вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

В «Совкомбанк Страховании» отметили, что вопрос о компенсации в случае удара беспилотника поднимается каждым третьим клиентом.

Оценка рынка

По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, количество запросов на такие страховки может исчисляться сотнями тысяч в приграничных с Украиной регионах и десятками тысяч — в более отдаленных.

Он также оценивает, что объем рынка страхования от прилетов беспилотников в 2025 году вырос в несколько раз и в настоящее время составляет от 25 до 40 млрд рублей.

Издание отмечает, что покрытие убытков от падения дронов и их обломков уже включено в большинство стандартных программ страхования жилой недвижимости.