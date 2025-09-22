Французская бизнес-элита жестко раскритиковала инициативу левых ввести налог на богатство. В частности, против этой идеи выступил владелец LVMH Бернар Арно, назвав ее губительной для экономики. Несмотря на сопротивление бизнеса, инициатива пользуется большой поддержкой общественности. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на FT и Le Monde.
Бернар Арно и бизнес-элита Франции выступили против налога на богатство
Подробности
Законодатели от левых сил во Франции, опираясь на идеи экономиста Габриэля Цукмана, настаивают на введении налога в размере 2% из активов людей, чье состояние превышает 100 млн евро. Это касается около 1800 самых богатых граждан страны и коснется активов, включая акции компаний и нереализованную прибыль.
Миллиардер Бернар Арно заявил, что эта инициатива является «откровенным желанием разрушить французскую экономику» и личным выпадом против него. Поддержал его и соучредитель криптокошелька Ledger Эрик Ларшевек, назвав налог «коллективизмом и коммунизмом».
Учредители технологических стартапов предупреждают, что такой подход заставит их продавать доли бизнеса или брать кредиты, чтобы уплатить налоговые счета, что может «задушить инновации».
В ответ на резкие обвинения бизнесмена лидер социалистов Оливье Фор написал в соцсети X, что экономику разрушает не новый налог, а «отсутствие какого-либо патриотизма» со стороны ультрабогатых. Сам экономист Габриэль Цукман отверг нападки, назвав их «безосновательными» и заявил, что «нервозность не дает права на клевету». Его позицию поддержал экономист Томас Пикетти, обвинивший Арно в «болтовне ерунды» и назвал бессмысленным тезис о том, что новый налог «поставит французскую экономику на колени».
Несмотря на жесткую критику бизнес-элиты, идея налога на богатых имеет широкую поддержку среди населения. Недавний опрос показал, что 86% французов поддерживают предложение Цукмана.
