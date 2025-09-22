Стейблкоин от MetaMask достиг капитализации в $65 млн после запуска

Новый стейблкоин mUSD, запущенный разработчиками популярного криптокошелька MetaMask, за первую неделю продемонстрировал стремительный рост, а его общее предложение в обращении достигло $65 миллионов. Это значительный рост по сравнению с примерно $15 миллионами, зафиксированными в начале прошлой недели, пишет The Block.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали запуска и распределение

Стейблкоин mUSD, который привязан к доллару США в соотношении 1:1 и обеспечен «высококачественными, высоколиквидными долларовыми эквивалентами», официально заработал в прошлый понедельник.

Согласно данным Dune Analytics, подавляющее большинство выпущенных mUSD (88,2%) было развернуто на блокчейне второго уровня Linea, а остальные (11,8%) — на основном блокчейне Ethereum.

Контекст рынка и технологические партнеры

Запуск mUSD происходит на фоне растущего интереса к стейблкоинам после принятия в США закона GENIUS Act. Общая капитализация долларовых стейблкоинов в настоящее время составляет почти $280 миллиардов.

Для выпуска своего стейблкоина MetaMask использует платформу Bridge от платежного гиганта Stripe и децентрализованную инфраструктуру от проекта M0.