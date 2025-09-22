Опасения по поводу тарифов США меняют потребительские привычки в еврозоне — исследование ЕЦБ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Статья в Экономическом бюллетене ЕЦБ показала, что потребители отказываются от американских товаров и сокращают расходы на товары не первой необходимости, поскольку неопределенность в отношении тарифов держит значительную часть экономики блока в состоянии неопределенности.

«В ответ на опасения, связанные с тарифами, потребители заметно меняют свои привычки расходования средств», — заявил ЕЦБ в отчете.

Несмотря на накопление значительных сбережений с периода пандемии, потребители еврозоны остаются осторожными в отношении покупок на протяжении всего 2025 года.

Эта нерешительность возникает на фоне продолжающейся неопределенности в отношении потенциальных тарифов, которая продолжает влиять на ключевые экономические секторы по всей еврозоне.

Исследование подчеркивает, как международная торговая напряженность напрямую влияет на потребительское поведение на уровне домохозяйств, даже до формального введения каких-либо тарифов.

Напомним

7 августа 2025 года дополнительные американские импортные тарифы по Европейскому Союзу и другим торговым партнерам США вступили в силу.

27 июля на встрече в Шотландии Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен договорились о заключении торгового соглашения. По словам Трампа, США сохранят пошлины на товары из ЕС на уровне 15 процентов во всех отраслях, кроме поставок стали и алюминия — на них будет действовать ставка в 50 процентов. Это вдвое меньше, чем названная ранее Трампом ставка в 30 процентов на большую часть европейского экспорта.

Со своей стороны ЕС приостановил введение подготовленных ответных мер, включавших надбавки на общую сумму 93 миллиарда евро.