Опасения по поводу тарифов США меняют потребительские привычки в еврозоне — исследование ЕЦБ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2025, 12:52 Читати українською

Опасения по поводу тарифов США меняют потребительские привычки в еврозоне — исследование ЕЦБ

Потребители еврозоны меняют свои модели потребления из-за ожидаемых тарифов США, согласно исследованию Европейского центрального банка, опубликованному в понедельник.

Потребители еврозоны меняют свои модели потребления из-за ожидаемых тарифов США, согласно исследованию Европейского центрального банка, опубликованному в понедельник.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиСтатья в Экономическом бюллетене ЕЦБ показала, что потребители отказываются от американских товаров и сокращают расходы на товары не первой необходимости, поскольку неопределенность в отношении тарифов держит значительную часть экономики блока в состоянии неопределенности.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Статья в Экономическом бюллетене ЕЦБ показала, что потребители отказываются от американских товаров и сокращают расходы на товары не первой необходимости, поскольку неопределенность в отношении тарифов держит значительную часть экономики блока в состоянии неопределенности.

«В ответ на опасения, связанные с тарифами, потребители заметно меняют свои привычки расходования средств», — заявил ЕЦБ в отчете.

Несмотря на накопление значительных сбережений с периода пандемии, потребители еврозоны остаются осторожными в отношении покупок на протяжении всего 2025 года.

Читайте также: Премьер-министр Индии призвал индийцев отказаться от иностранных товаров, в том числе из США

Эта нерешительность возникает на фоне продолжающейся неопределенности в отношении потенциальных тарифов, которая продолжает влиять на ключевые экономические секторы по всей еврозоне.

Исследование подчеркивает, как международная торговая напряженность напрямую влияет на потребительское поведение на уровне домохозяйств, даже до формального введения каких-либо тарифов.

Напомним

7 августа 2025 года дополнительные американские импортные тарифы по Европейскому Союзу и другим торговым партнерам США вступили в силу.

27 июля на встрече в Шотландии Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен договорились о заключении торгового соглашения. По словам Трампа, США сохранят пошлины на товары из ЕС на уровне 15 процентов во всех отраслях, кроме поставок стали и алюминия — на них будет действовать ставка в 50 процентов. Это вдвое меньше, чем названная ранее Трампом ставка в 30 процентов на большую часть европейского экспорта.

Со своей стороны ЕС приостановил введение подготовленных ответных мер, включавших надбавки на общую сумму 93 миллиарда евро.

Кроме того, фон дер Ляен от имени ЕС пообещала дополнительные инвестиции в экономику США в размере 600 миллиардов долларов (510 миллиардов евро). В рамках торгового соглашения ЕС также закупит у США энергоносители на 750 млрд долларов (638 млрд евро). Также Е С намерен отменить пошлины на автомобили из США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
22 сентября 2025, 13:47
#
Європейці економлять не через невизначеність, повʼязану з тарифами, а тому, що перед «Великим перезавантаженням» їх роблять біднішими. Як і всіх остальних.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами