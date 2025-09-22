Экономика россии демонстрирует явные признаки резкого замедления после периода роста, вызванного военными расходами. Однако неожиданно сильный рынок труда с рекордно низкой безработицей и высокими реальными зарплатами создает подушку социальной стабильности, что ставит под сомнение надежды Запада на быстрый экономический коллапс, который заставил бы владимира путина сесть за стол переговоров, пишет The Economist.
Экономика россии останавливается, но рынок труда осложняет давление Запада — The Economist
Начало спада
После короткой рецессии в 2022 году, российская экономика в 2023−24 годах переживала бум. Однако сейчас эта «вечеринка» закончилась. В июле рост ВВП составил всего 0,4% в годовом измерении, а индексы деловой активности указывают на сокращение в течение нескольких месяцев.
Причинами замедления являются:
- Завершение фискального стимулирования: Правительство рф прекратило массовое вливание денег в экономику, которое наблюдалось в 2023 году.
- Жесткая монетарная политика: высокие процентные ставки центробанка сдерживают потребление и стимулируют сбережения.
Валютные поступления от экспорта товаров из рф в первом квартале 2025 года упали до $96 млрд по сравнению с $155 млрд в начале 2022 года. На динамику поступлений давят укрепление рубля, более низкие мировые цены на нефть и дорогие заимствования.
Влияние санкций и обходные пути
Влияние санкций на экономику остается неоднозначным. С одной стороны, добыча нефти падает, а экспортные доходы значительно сократились по сравнению с началом 2022 года. С другой — этот спад частично объясняется и рыночными факторами.
Опыт показывает, что санкции, хоть и наносят ущерб, но их можно обойти. Процветает индустрия реэкспорта западных товаров в россию через третьи страны, а в некоторых случаях россия переходит на бартер, чтобы избежать международных финансовых расчетов.
Парадокс рынка труда и настроения населения
На фоне замедления экономики рынок труда демонстрирует аномальную прочность. Реальные заработные платы и уровень занятости находятся на исторических максимумах. Это, в свою очередь, поддерживает высокие потребительские настроения.
Выводы для Запада
Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, мир наблюдает за гонкой: «как долго продержится украинская армия против того, как долго продержится российская экономика». Текущая ситуация свидетельствует, что полагаться только на экономический коллапс россии — это долгая и неопределенная стратегия.
